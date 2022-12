Grondwettelijk Hof schorst omstreden verdrag voor Belgisch-Iraanse gevangenruil, "compleet fiasco" voor Belgische hulpverlener in Iraanse cel

Uit het arrest blijkt verder ook dat de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele, die sinds februari van dit jaar in Iran wordt vastgehouden, is tussengekomen in de procedure bij het Grondwettelijk Hof. Er was namelijk sprake van dat de uitlevering van Assadi aan Iran omgekeerd de uitlevering van Vandecasteele aan België mogelijk had kunnen maken.