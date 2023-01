Hangjongeren veroordeeld voor herhaaldelijk zinloos geweld in Willebroek

Een 19-jarige jongen uit Willebroek was telkens bij de feiten betrokken. Zo had hij onder meer een vriend van zijn ex aangevallen en samen met andere jongens viel hij een man thuis aan. De jongens sloegen er de tuinpoort stuk en klopten op het raam tot de man de deur opendeed. Daarna sloegen ze een baksteen tegen zijn hoofd en namen zijn rugzak mee. Daarna persten ze ook nog een jongen van 17 met geweld af, overvielen een man in zijn wagen en een buschauffeur van De Lijn kon op het nippertje twee messteken ontlopen.