Van "georkestreerde realityshow" tot "stijve familie binnen paleismuren": hoe "Harry & Meghan" de magie van het Britse koningshuis onderuithaalt

Meghan doet ook een boekje open over haar halfzus Samantha Markle die flink wat interviews gaf op tv en het boek "The diary of princess pushy's sister" schreef. "Ze vertelt dat ze me heeft opgevoed en ze noemt me een opdringerige prinses? Ik zag haar meer dan tien jaar niet. De laatste keer was toen ik begin de 20 was. Ik heb niet met haar gebroken, want we hadden gewoon geen band."



Meghan heeft wel hecht contact met Samantha's dochter Ashleigh. Ashleigh, een advocate gespecialiseerd in immigratierecht, vertelt voor de camera dat ze werd opgevoed door haar grootouders die haar later ook adopteerden. Ze ziet Meghan als haar zus en wordt even tijdens het interview emotioneel, omdat ze niet op het prinselijke huwelijk aanwezig kon/mocht zijn. Dat zou op advies van het paleis geweest zijn. Harry en Meghan zouden aan de publieke opinie niet uitgelegd krijgen dat Meghans halfzus niet uitgenodigd was, maar haar nichtje wél. "Pijnlijk", besluit Meghan.