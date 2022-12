Brand in kinderkamer vernielt huis in Muizen: zoontje slaat alarm en redt zo moeder en zus

In Muizen heeft het gebrand in een huis in de August Lenaertsstraat. Toen de brandweer rond middernacht ter plaatse kwam, hadden de moeder en twee kinderen van 8 en 11 het pand al verlaten. Het vuur was om nog onduidelijke redenen gestart in de kinderkamer. De woning is onbewoonbaar verklaard door de schade. Vooral op de eerste verdieping en op zolder is zware rookschade.

Volgens de moeder had haar zoontje de brand aan een nachtlampje opgemerkt en verwittigde hij zijn zus en moeder. "Lang leve De Buurtpolitie, dankzij dat programma weten de kinderen hoe ze moeten reageren bij een brand", aldus de moeder. Er waren in de woning ook 2 poezen aanwezig. Eén poes is intussen in veiligheid. Over de andere poes is geen informatie.