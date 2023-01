Politie waarschuwt voor inbrakengolf in de regio rond Hasselt: "Zorg voor een bewoonde indruk"

Tijdens de coronacrisis waren we met zijn allen veel thuis en waren er opvallend minder woninginbraken, ook in de donkere maanden. Maar het tij is duidelijk gekeerd. Begin november piekte het aantal inbraken al in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH). Maar intussen moeten we spreken van een inbrakengolf, zegt woordvoerder Dorien Baens. "We zitten nu gemiddeld aan 20 inbraken of inbraakpogingen per week, dat is zelfs voor onze vrij grote zone veel, en meer dan voor corona. We merken ook dat dieven voornamelijk toeslaan in vrijstaande huizen in rustige straten."