Inwoners Druivenstreek krijgen afvalcontainers in plaats van zakken, burgemeester Tervuren heeft bedenkingen

Bij de stemming over het overschakelen van vuilniszakken naar afvalcontainers kwamen de N-VA leden van Tervuren niet opdagen. De afdeling van Tervuren vindt de overschakeling geen goede zaak. In buurgemeente Overijse ging de partij Overijse2002-N-VA wel akkoord. Burgemeester Marc Charlier (N-VA) schikt zich naar de meerderheid. Toch heeft hij veel bedenkingen.

"Het omschakelen naar een ander systeem per kilogram en niet meer per zak zal duurder worden", zegt Charlier. "De vrachtwagens moeten allemaal aangepast worden. Maar bovendien zullen de ophaalrondes tweemaal zo lang duren en zullen de rondes gehalveerd worden. Vraag is ook of de grotere vrachtwagens kunnen draaien en keren in de kleine en smalle straten in het centrum van Tervuren."