Jeugdherberg De Wullok in Blankenberge sluit na tientallen jaren door te hoge kosten

Op 1 juli 2023 zal jeugdherberg De Wullok in Blankenberge definitief sluiten. De stad baat de jeugdherberg uit en biedt zo’n 80 slaapplaatsen voor scholen, jeugdkampen en andere bezoekers aan. Na tientallen jaren beslist het stadsbestuur om de jeugdherberg te sluiten. "Het personeel wordt bij andere diensten ondergebracht", laat burgemeester Björn Prasse (Open VLD) weten.

De beslissing is gevallen omdat de kosten om de jeugdherberg up-to-date te houden te hoog zijn. "De Wullok is verlieslatend", zegt Prasse. "Daarnaast zijn de investeringen die nodig zijn om het gebouw in orde te brengen, te groot." Zo zijn er in de kamers nog geen wastafels aanwezig en staan er nog oude stapelbedden.