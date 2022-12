Zuid-Korea onderzoekt mogelijke adoptiefraude: "Gaat ook over genocide, raciale zuivering, verwaarlozing en seksueel misbruik" 

"Voor de slachtoffers is het belangrijk dat ze gehoord worden, ook in het land waar ze slachtoffer zijn geworden van wat hun overkomen is. Hun belangrijkste doel is dat de originele adoptiedossiers worden vrijgegeven. In vermoedelijk 80 procent van de gevallen staat daar alle informatie in die ze willen weten, gegevens over hun biologische ouders en hoe hun adoptie is tot stand gekomen. Dat is enorm belangrijk, want de meeste Koreanen die geadopteerd zijn, zijn onterecht als wees geklasseerd. Nu ze volwassen zijn, gaan ze op zoek naar hun ouders."