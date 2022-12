Verbluffend denkvermogen van octopussen verder ontrafeld: "Grote diversiteit aan relatief zeldzame hersencellen"

Daar heeft het onderzoeksteam van professor Eve Seuntjens van de KU Leuven nu verandering in gebracht. Het team onderzocht welke celtypes er aanwezig zijn in de hersenen van octopussen en maakte er letterlijk een kaart van die aantoont welke types hersencellen er zijn en waar deze voorkomen.

Dat deed het team door single-cell RNA sequencing, waarbij men in elke cel van de hersenen apart gaat kijken welke genen er gevormd worden. Die vergeleken de onderzoekers dan met de genen die actief zijn in de hersencellen van fruitvliegen en muizen.

Het is geen grote verrassing dat octopushersencellen kenmerken vertonen van de typische neuronen en glia zoals we die kennen bij fruitvliegen en muizen. Gliacellen zijn cellen in het zenuwstelsel die de neuronen of zenuwcellen steun en voeding bieden.

"Wat wel verbaast, is het groot aantal verschillende soorten hersencellen. Wat onze hersenschors groot maakt, is niet zozeer het aantal verschillende celtypes maar het grote aantal cellen per type. Bij octopussen is het omgekeerd: hun volumineuze brein heeft een grotere diversiteit aan relatief zeldzame cellen", zei doctoraatsonderzoekster- en eerste auteur van de studie over het onderzoek Ruth Styfhals.