Langeafstandswandeling van Nationaal Park Hoge Kempen al na half jaar bekroond met Europees kwaliteitslabel

De National Park Trail loopt over vier etappes, vanuit de verschillende toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. De eerste gaat van Kattevennen in Genk naar Pietersheim in Lanaken, de tweede richting Terhills in Eisden-Lanklaar, de volgende gaat naar de Duinengordel in Oudsbergen en de slotetappe eindigt opnieuw in Genk, in het Thorpark in Waterschei.