Leuven organiseert omstanderstraining om te leren reageren op ongepast gedrag in de stad

Volgens schepen van Lalynn Wadera (Vooruit) is het heel natuurlijk dat je niet weet hoe je moet reageren als je bijvoorbeeld op straat ziet hoe iemand klappen krijgt. "Ik zou zelf ook de politie bellen, maar ik weet niet of het veilig is om tussenbeide te komen. Op de omstanderstraining leer je wanneer iets grensoverschrijdend is en hoe je dan veilig kan reageren." De omstanderstrainingen in Leuven maken deel uit van de campagne "Got Your Back/Ik Sta Op".