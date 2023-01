Limburgs volkslied na beleidsverklaring dan toch gezongen, nadat die vergeten werd na rede van gouverneur

Jean-Paul Peuskens, fractieleider van de oppositiepartij Vooruit vindt dat gouverneur Lantmeeters in de fout ging. "Als je de gouverneur een redevoering hoort brengen, die inhoudelijk best sterk was, maar dan het Limburgs volkslied vergeet. Dan vind ik dat een vergetelheid die best wel kan tellen en eigenlijk ongepast is."