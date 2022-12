Lood-in-bloedwaarden bij kinderen rond Umicore-fabriek in Hoboken op laagste niveau ooit

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) meet halfjaarlijks de loodwaarde in het bloed van de kinderen die rond Umicore in Hoboken wonen, in de wijken Moretusburg en Hertogvelden. In de vergunning van Umicore staat dat de loodwaarde niet hoger mag zijn dan 4 microgram per deciliter. Het gemiddelde bij deze meting was 2,25 microgram per deciliter, tegenover 3,03 microgram per deciliter bij de vorige meting. Bij 8 van de 127 kinderen die getest werden, lag de waarde hoger dan 4 microgram.