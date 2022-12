Man om het leven gekomen bij zwaar verkeersongeval op E40 in Beernem

Door het ongeval moet iedereen de snelweg in Oostkamp verlaten. De E40 van de kust naar Brussel is volledig versperd. Bestuurders houden best rekening met een uur file vanaf Brugge. De weggebruikers die in Beernem vaststaan achter het ongeval, worden door de politie langs het incident weggeleid. Wie richting Gent moet, rijdt best om via de E403 naar Kortrijk of de N31 en E34 naar Zelzate.