Middelkerke gaat exotische marmerkreeften voorlopig niet weghalen uit parkvijver: "Geen overlast"

De marmerkreeft is amper tien centimeter groot, maar toch kan het een probleem vormen voor de andere beesten en planten in de buurt. Het is dan ook een soort die niet mag verkocht worden in ons land. In de parkvijver van Middelkerke zitten er duizenden, maar hoe ze daar terecht zijn gekomen, is voorlopig een raadsel.

De kreeft kan zich ook heel snel voortplanten, zonder dat het daar een mannetje voor nodig heeft. De beesten "klonen" zich als het ware. De marmerkreeft kan op die manier in enkele maanden tijd 700 eitjes leggen. "Net daarom is het ook heel moeilijk om die kreeften weg te halen", zegt Dierendonck.