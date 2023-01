Taxibedrijven in Limburg zetten minder taxi's in met oudjaar door personeelstekort 

"We zitten met ons aantal bestelde ritten voor de feesten nog maar aan 10 tot 15 procent van de boekingen in vergelijking met de periode voor corona", zegt Marc Vrancken van Taxi V-Cab in Zonhoven. "Dat is volgens mij een gevolg van de coronalockdowns. Mensen hebben gemerkt dat je niet altijd op stap moet gaan om je te amuseren. Je kan ook gewoon gezellig thuisblijven. En de dure levensstandaard speelt ook ongetwijfeld een rol. De energiecrisis zorgt er ook voor dat mensen het liever rustiger aan willen doen en niet te veel geld willen uitgeven aan oudjaar."

"Maar er stelt zich nog een probleem", gaat Vrancken verder. "Net zoals in de horeca kampen wij met een acuut personeelstekort. We kunnen dan ook niet meer taxi's bemannen dan we chauffeurs hebben. Dus zijn we wel verplicht onze ritten te beperken. Ook een job als taxichauffeur is minder aantrekkelijk geworden. Mensen willen geen lange diensten meer kloppen en onregelmatige uren draaien. Ook dat is een gevolg van corona."