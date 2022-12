Nationale Bank beëindigt omwisseling Oekraïense hryvnia: vluchtelingen ruilen bijna 300.000 euro

Uit voorzorg hadden veel Oekraïners in hun land geld afgehaald om daarmee voedsel of andere spullen te kunnen betalen tijdens hun vlucht. Maar dat geld konden ze binnen de Europese Unie amper omruilen tegen euro's. Ons land was na Polen een van de eerste lidstaten die een beperkte hoeveelheid Oekraïnse hryvnia’s (10.000 hryvnia per persoon, omgerekend zo'n 250 euro) omwisselde in euro's. Die omwisseling werd mogelijk gemaakt dankzij een overeenkomst tussen onder meer de Nationale Bank van België (NBB) en de National Bank of Ukraine.