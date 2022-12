Vanavond speelt Nederland de kwartfinale: hoe beleven bekende Nederlanders die in België wonen het WK voetbal? 

Zijn Nederbelgen dan grotere fans van de Rode Duivels? Van der Wal heeft tot nu voor beide ploegen even hard gesupporterd. Hij denkt alleen niet dat andere Nederlanders hem daarin volgen. "Toen Nederland er niet bij was, was er wel een grote sympathie voor de Rode Duivels, mee dankzij Jan Vertonghen, Toby Alderweireld of Dries Mertens. Die speelden toen in Nederland. Dit jaar is dat, denk ik, wat minder. Ik denk dat zowel voor Nederland als voor België Marokko de tweede ploeg is om voor te supporteren."

De Leeuw heeft altijd "zonder complex voor België gesupporterd". Hij denkt dat Nederlanders wel meer sympathie hebben voor hun zuiderburen. "Ik denk dat het voor een Nederlander veel makkelijker is om over te schakelen. Belgen doen dat moeilijker voor Nederland. Die vinden het fijn als Nederland het niet goed doet. Het is een soort leedvermaak."