Nieuwe coalitie op til in Kruibeke. Antoine Denert mogelijk opnieuw burgemeester 

Voor Antoine Denert is de machtswissel geen motie van wantrouwen, maar eerder van 'ver'-trouwen. "Waar er vroeger geen vertrouwen was in mijn persoon, van de kant van CD&V, is er nu wel vertrouwen en zeggen we dat we het samen gaan doen. We hebben een duidelijke meerderheid en het moet een motie zijn van vertrouwen in mij." Hij wijst er wel op dat alles nog moet getekend worden. Antoine Denert bevestigt ook dat hij dan het ambt van burgemeester zal opnemen. "Natuurlijk zal ik dat ambt uitvoeren. De mogelijkheid bestaat wel dat er iemand waarnemend wordt aangesteld als ik afwezig ben, maar ik start zeker."