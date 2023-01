Ondanks koud weer nog maar weinig daklozen in winteropvang van Hasselt

"We vangen op dit moment gemiddeld 7 mensen per nacht op, maar we hebben een capaciteit van 20 bedden", zegt schepen Dymfna Meynen (N-VA). "Je kan dus spreken van een bezetting van 39 procent. Er wordt vaak gedacht dat daklozen pas voor winteropvang kiezen als het echt koud is, maar we merken dat velen pas naar de opvang stappen als het koud en regenachtig weer is. Wanneer het weer vochtiger wordt, verwachten we meer drukte in de opvang."