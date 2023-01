Passagiers mogen weer meerijden met kersttrams in Gent, Antwerpen, en aan de kust

De Gentse kersttram reed de eerste keer uit in 2018. Het blauwe museumstuk dateert uit 1971 en zal tijdens de eindejaarsperiode versierd worden met 1.800 led-lampjes. Dit jaar wordt ook de binnenkant van de tram mooi versierd. De kersttram rijdt in de weekends van 10 en 11 december en 18 en 19 december, tussen 17.00 uuur en 21.30 uur, op het hele Gentse tramnet. Op zondag om 18.00 uur en 20.00 uur kan je de kersttram ook spotten in deelgemeente Zwijnaarde. Je betaalt 5 euro per persoon om mee te rijden.