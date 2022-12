11 presidenten sinds 2000: corruptie, afzetting en vervolging, een terugblik op twee decennia van politieke chaos in Peru 

Na het presidentschap van Humala won Pedro Pablo Kuczynski (ook wel PPK genoemd) de verkiezingen. Ook hij won van Keiko Fujimori. Maar anders dan zijn voorgangers slaagde hij er niet in om zijn ambtstermijn uit te doen.

Kuczynski, die onder Toledo nog premier en minister was geweest, keek in de twee jaar die hij aan de macht was, tegen twee afzettingsprocedures aan. Hij werd onder meer beschuldigd van omkoping. Ook hij werd genoemd in het Odebrechtschandaal en later dook zijn naam ook op in de Panama Papers.

In het voorjaar van 2018 nam hij onder druk van het parlement ontslag. Hij zit in voorhechtenis sinds 2019. Momenteel is dat onder huisarrest. Er loopt een onderzoek tegen hem wegens corruptie en witwassen.