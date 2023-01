Politie waarschuwt voor nepbankbedienden die aan huis komen in De Pinte: "Al 60.000 euro buitgemaakt"

De politie waarschuwt de inwoners van De Pinte en de buurgemeenten om extra alert te zijn. "Laat zeker niemand binnen. Een bank gaat nooit aan huis om zulke zaken op te lossen. En ken je zelf iemand die 65-plusser is, signaleer dat dan even, zeg dat ze goed moeten opletten, want het is vooral die doelgroep die geviseerd wordt. En nog heel belangrijk, als je verdachte personen of voertuigen opmerkt in je wijk, bel dan naar 101, zodat wij meteen een interventieploeg kunnen sturen om te kijken of ze daar wel moeten zijn."