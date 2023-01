Politie Merchtem roept op om woningen inbraakveilig te maken na 14 inbraken op één weekend

Het voorbije weekend is in veertien huizen ingebroken in Merchtem. “In dertien huizen is de inbraak gelukt, in één huis bleef het bij een poging”, zegt commissaris Fred Scrayen van de politiezone Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel (AMOW). “Best opvallend dat er zo veel inbraken zijn. Vermoedelijk gaat het om rondtrekkende dadergroepen.”