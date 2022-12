Premier De Croo over energievoorziening: "Wij steken tandje bij om zekerheid te bieden in onzekere tijden"

Premier De Croo laat zich niet van de wijs brengen. "Na het getoeter misschien toch even de feiten", antwoordt hij. "In ons land zal de verwarming of het licht niet uit gaan." De Croo verwijst naar landen zoals Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, waar de overheid zich buigt over mogelijke afschakelplannen voor deze winter. In ons land worden voor deze winter geen bevoorradingsproblemen verwacht.

"In sommige landen is men vandaag bezig met hoe raken ze de winter door. In ons land is zijn we drie winters vooruit aan het kijken", zegt de premier. "Anderen zijn bezig met een afschakelplan, wij schakelen een tand bij om zeker te zijn dat we in onzekere tijden zekerheid kunnen bieden."

Daarnaast zijn er de nog altijd lopende onderhandelingen met producent Engie over het langer open houden van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. "Het blijft de bedoeling om vóór het einde van het jaar bindende afspraken te maken", bevestigt de premier.