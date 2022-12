President Poetin: "Risico op nucleaire oorlog stijgt, maar Rusland is niet gek"

Sinds de inval in Oekraïne nam de vrees toe dat Rusland nucleaire wapens zou inzetten. Poetin zette de kernwapens in een verhoogde staat van paraatheid en voormalig president Dmitri Medvedev, nu adjunct-chef van de veiligheidsraad in Rusland, sprak herhaaldelijk over de mogelijkheid van een nucleaire oorlog. Die dreigende taal is de laatste tijd wel verminderd.

Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz is Rusland gestopt met dreigen met kernwapens onder internationale druk. Dat zei hij in een interview met Duitse media ter gelegenheid van zijn eerste jaar als bondskanselier. "De oorlog gaat voort met onverminderde brutaliteit, maar een ding is veranderd. Rusland is gestopt met nucleaire dreigementen. In een reactie op de internationale gemeenschap die een duidelijke rode lijn aangegeven heeft." Scholz wees op verklaringen van de Chinese president Xi Jinping en van de G20. Voor Scholz is de dreiging van een nucleaire escalatie voorlopig geweken.