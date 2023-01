Provinciebestuur keurt omgevingsvergunning voor omstreden zalmkwekerij in Oostende goed

De zalmkwekerij zou in de achterhaven van Oostende komen, op het industriegebied Plassendale. Het zou de grootste zalmkwekerij op het vasteland in Europa zijn. Maar dierenrechtenorganisaties zien dat niet zitten en dienden bezwaren in. "Ze hebben vooral bezwaren tegen een zalmkwekerij van die omvang. Maar door de huidige wetgeving kunnen we een omgevingsvergunning niet weigeren op basis van maatschappelijke bezwaren die verband houden met dierenwelzijn", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). "Voor een dergelijk groot en specifiek dossier moeten we heel wat adviezen inwinnen, zoals van het stadsbestuur, de brandweer, het Agentschap Natuur en Bos en dergelijke meer", zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. "Alle adviezen zijn gunstig."

De provincie bracht een unaniem gunstig advies uit. "Enkele aspecten moesten nog wat gedetailleerder worden uitgewerkt, in het bijzonder naar stikstof, het gebruik van medicijnen en vooral naar de globale waterhuishouding. Dat is ondertussen gebeurd en werd doorgepraat met de twee betrokken Vlaamse diensten Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Milieumaatschappij."