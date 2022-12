Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "We moeten af van dat geïdealiseerde ouder-kindbeeld"

"Het is dringend tijd dat we afraken van die geïdealiseerde en gestandaardiseerde ouder-kindbeelden. Er lijken ook maar twee visies te zijn: ofwel komen kinderen niet meer, en dan zullen er wel heel dikke trauma’s in dat gezin zitten. Ofwel komen de kinderen wel, en dan zal de opvoeding heel goed zijn geweest. Maar er is ook iets wat daar tussenin zit. Soms hebben kinderen ook periodes nodig om wat afstand van hun ouders te nemen. Om zichzelf en hun weg te vinden. Dat is geen afwijzing van jou als ouder."

Het advies van Ponnet? "Marijke heeft duidelijk een grote behoefte aan meer gezelschap, maar ze kan dat ook op een andere manier invullen, in plaats van de verantwoordelijkheid bij haar zoon te leggen. Ze mag gerust ook uitspreken dat ze het fijn vindt als hij op bezoek komt, maar zonder hem verder iets te verwijten. Misschien vindt hij binnen een paar jaar wel een lieve vrouw, krijgt hij kinderen, en komt hij meer over de vloer dan haar lief is."

