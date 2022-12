Risico op "superinfecties" in kraakpand met zo'n 800 asielzoekers in Schaarbeek

Dat de situatie zorgwekkend is, beaamt ook dokter Sabine Allard, infectiologe aan het UZ Brussel. “Maar onverwacht is het niet.” Schurft is namelijk een aandoening die overdraagbaar is door nauw contact met de huid, net als huiddifterie. Difterie wordt veroorzaakt door een bacterie, en kan zich ook elders nestelen, zoals in de luchtwegen, met soms zelfs dodelijke gevolgen. Omdat Belgen gevaccineerd zijn, geniet de bevolking groepsimmuniteit. “Maar door mensen op het grondgebied te krijgen die uit landen komen die niet vaccineren, komen in dat schild scheurtjes.”