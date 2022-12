Hoe opvangcrisis in Brussel aanpakken? "Minder leeftijdchecks en criteria voor aanwerving versoepelen"

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) trad de staatssecretaris in "De afspraak" tegemoet. In zijn kielzog volgen de overige Brusselse gemeenten, verzekert Close. "Ik ben hier niet om tevreden of boos te zijn over het beleid van de federale regering. Ik ben hier om naar oplossingen te zoeken."

Die oplossing zoekt hij vooral in het openstellen van Brusselse leegstaande gebouwen voor asielzoekers. "Er zijn veel lege gebouwen in Brussel, enkel de personeelsbezetting is een probleem."

"Het is mensonwaardig wat in Brussel gebeurt. We hebben met de Brusselse gemeenten een gezamenlijke verklaring afgelegd en nemen het engagement op om de federale regering bij te staan. Zo zullen we de personeelsdiensten van de gemeenten inschakelen om Fedasil te helpen personeel te zoeken."