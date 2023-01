Stad Zottegem stopt met eigen dienstenchequebedrijf : 110 klanten moeten zelf nieuwe poetshulp zoeken

Zoals veel gemeenten, moet ook Zottegem besparen. Daarom wil het stadsbestuur de eigen dienstenchequeonderneming stopzetten. "Er zijn niet veel gemeenten meer die zo’n eigen dienstenchequebedrijf hebben", zegt schepen Jenne De Potter (CD&V). "We hebben dat al heel lang, en alle inwoners kunnen er een beroep op doen om een poetshulp bij hen thuis te laten poetsen. Maar het bedrijf is al jaren verlieslatend. Dat komt omdat wij betere lonen en arbeidsvoorwaarden hebben dan in de privésector. We hebben het verlies de voorbije jaren al kunnen terugbrengen van 300.000 euro per jaar naar 150.000 euro per jaar. Maar we vinden het niet meer kunnen dat de belastingbetaler dat moet bijpassen."