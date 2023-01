Stadhuis Vilvoorde ontruimd na bommelding

Gisteravond vond een concert plaats met intercultureel karakter samen met de Amerikaanse ambassade. Op en bepaald moment drongen vermoedelijk drie mannen binnen met een kap over het hoofd. Ze waren niet uitgenodigd. Bij het verlaten van de zaal liet één van hen weten tegen een personeelslid van het stadhuis, een bode, dat er een bom zou ontploffen. Volgens Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde heeft de politie meteen de zaal doen ontruimen. Er waren zo'n 300 mensen aanwezig. "We hebben dan een sweep gedaan en niets gevonden. De man die de bommelding had uitgesproken hebben we niet kunnen oppakken of ondervragen."