Tesla belandt in het water tussen de zwanen in Brugge

Rond 15 uur wilde een vrouw met haar Tesla parkeren langs de Filips de Goedelaan, maar ze trapte op het verkeerde pedaal. De auto reed door de afsluiting en belandde in het water van de Vesten, tussen de zwanen. De beesten bleven wel uit de buurt van de indringer.

Stadsarbeiders zagen het gebeuren en schoten te hulp. "We waren aan het werk en schrokken toen de vrouw in het water reed", vertelt een van die stadsarbeiders. "Samen met andere mensen in de buurt hebben we een touw gegooid naar de vrouw. Zij heeft het vastgehouden en met onze mankracht hebben we haar uit water gehaald."

De auto is getakeld. De vrouw bleef dankzij de arbeiders ongedeerd. Ook de zwanen raakten niet geëlektrocuteerd door de elektrische auto in het water.