Tien arrestaties na huiszoekingen in Sky ECC-onderzoeken

Het onderzoek, dat al sinds eind 2018 aan de gang is, richtte zich op het Canadees-Amerikaanse bedrijf Sky ECC. Dat biedt telefoons aan met encryptiesoftware, een programma waarmee die telefoons worden versleuteld voor pottenkijkers van buitenaf. Omdat die volgens het parket bijna exclusief gebruikt leken te worden door criminele figuren, startte het federale parket een onderzoek op.

Werelwijd zijn er ongeveer 171.000 van die toestellen in omloop, waarvan er momenteel ongeveer 70.000 actief zijn. Maar liefst 1 op de 4 actieve gebruikers bevindt zich in België of Nederland: 6.000 in ons land, 12.000 bij de noorderburen. In ons land wordt de helft van die telefoons in en rond de haven van Antwerpen gebruikt.