Bandenbedrijven wisselen volop winterbanden: "Al nuttig wanneer het kouder is dan 7 graden"  

Bandenbedrijf Crauwels Banden in Begijnendijk verwisselt in deze periode de banden van ongeveer vijftig tot zestig auto's per dag, zegt Kirsten: "Wanneer het ongeveer drie graden is buiten, brandt er een lichtje in de auto. Dat is vaak het moment dat mensen eraan denken hun autobanden te wisselen." Toch is dat niet het ideale moment om winterbanden op te leggen, weet Kirsten: "Winterbanden zijn al nuttig wanneer het kouder is dan zeven graden, en zeker wanneer het regent."