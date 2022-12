Truckers krijgen gratis massage in Zeebrugge voor Dag van de Vrachtwagenchauffeur

Drie dames staan de hele dag klaar op de parking Koggenstraat 2 in Zeebrugge. "We wilden met een leuke actie de vrachtwagenchauffeurs in een beter daglicht stellen", vertelt De Clerck. "Velen voelen zich ondergewaardeerd. Daarnaast is een massage ook bevrijdend, want de chauffeurs hebben een zittend beroep. Als ze ook nog eens moeten laden en lossen, dan is het fysiek zeer lastig."