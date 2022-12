Turnhout wil aantal fietsstraten verdrievoudigen: "Ambitie waarmaken om fietsstad te zijn"

"We willen onderstrepen dat we voor de fietsers kiezen, maar niet tegen de autobestuurders zijn", zegt Boogers. "Het volledige centrum en de parkings blijven bereikbaar. De auto's zullen alleen wel achter de fietsers moeten blijven en er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur."

De beslissing over de fietsstraten is al genomen binnen de Turnhoutse meerderheid, de gemeenteraad moet het nog goedkeuren. De aanleg van de fietsstraten zal dan in de lente van 2023 starten en afgerond zijn op het einde van dat jaar.