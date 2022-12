Twitter-baas Elon Musk laat "slaapkamers" inrichten in het hoofdkantoor van Twitter

Slaapkamers installeren in het hoofdkantoor van Twitter lijkt in dat licht op een bepaalde manier nog "logisch", "omdat werknemers nu al tot 's avonds laat blijven doorwerken", zegt een anonieme medewerker aan Forbes. Eerder verschenen al foto's van dekentjes op sofa's, of mensen die een slaapzak meegenomen hadden. De slaapkamers lijken dan nog een verbetering. Maar anderen hebben er geen goed woord voor over. "Het is geen goed signaal. Het is nog maar eens een onuitgesproken teken van minachting. Er is geen discussie. Gewoon, die bedden stonden daar ineens", zegt een andere bron.



Musk tweette na de overname van Twitter dat hij op het hoofdkwartier zou werken en slapen "tot de organisatie gefikst is". Die tweet werd later verwijderd. Hij heeft naar eigen zeggen ook al geslapen op het hoofdkantoor van zijn automerk Tesla in Freemont.

Forbes probeerde contact op te nemen met Musk en met de communicatie-afdeling van Twitter voor een reactie, maar niemand gaf thuis.