Bommenmaker van dodelijke aanslagen op Bali in 2002 vervroegd vrijgelaten

De aanslagen op het Indonesische eiland Bali op 11 oktober 2002 horen bij de bloedigste aanvallen ooit uitgevoerd op bevel van terreurgroep Al Qaeda. Drie bommen ontploften die bewuste avond in Kuta, twee in de uitgaansbuurt, een aan het Amerikaanse consulaat. In totaal kwamen 202 mensen om het leven, voornamelijk buitenlandse toeristen onder wie 88 Australiërs en 23 Britten.

Afgelopen woensdag, slechts enkele weken na de twintigjarige herdenking van de aanslagen, heeft Indonesië de man die veroordeeld werd voor het maken van de bom die ontplofte aan de Sari Club in Kuta voorwaardelijk vrijgelaten. De bom zou door iemand anders tot ontploffing gebracht zijn. Even daarvoor was een kleinere bom in een rugzak tot ontploffing gebracht door een zelfmoordterrorist in de nabijgelegen nachtclub Paddy's Pub.