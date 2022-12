Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurt wet goed die homohuwelijk beschermt in heel het land

"Het Amerikaanse congres is het Hooggerechtshof te snel af", duidt Amerikacorrespondent Björn Soenens. "Het homohuwelijk is voortaan wettelijk verankerd in heel de VS. Elk van de 50 staten moet nu huwelijken tussen partners van hetzelfde geslacht respecteren. Sinds 2015 al was het homohuwelijk in heel de VS erkend door een beslissing van het Hooggerechtshof, maar de vrees ontstond dat die bescherming kon verdwijnen als het Hof die beslissing terugdraaide."