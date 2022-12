Acht op de tien bedrijven willen volgens werkgeversorganisatie Voka loonpremie van 500 of 750 euro niet toekennen 

De federale regering heeft het voorstel van de premies recent geformuleerd aan de sociale partners in de Groep van 10. Die moeten nu een advies geven aan de regering. "We gaan ervan uit dat de regering de mogelijke premie van 500 tot 750 euro zal goedkeuren. Onze bedrijven zeggen alvast dat ze dat niet zien zitten", aldus Maertens. "Dat zullen heel moeilijke onderhandelingen worden in de sectoren en met de vakbonden. De automatische koppeling van de lonen aan de index is echt een zwaard van Damocles dat boven onze bedrijven hangt."