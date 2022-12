Voor het eerst in 30 jaar krijgt Verenigd Koninkrijk een nieuwe koolmijn

Voorstanders zeggen dat het mijnproject veel jobs zal creëren in een regio die economisch hard getroffen is door de sluiting van mijnen en fabrieken in de laatste tientallen jaren. Maar de tegenstand is groot, omdat de bouw van een koolmijn indruist tegen de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering. Broeikasgassen uit de verbranding van steenkool (zoals in staal- en elektriciteitscentrales) dragen het meest bij tot klimaatverandering. Het gebruik en de productie van steenkool afbouwen en stopzetten wordt als cruciaal beschouwd om de klimaatdoelstellingen te halen.



Milieu-organisaties zijn boos over de beslissing van de Britse regering, maar ook het onafhankelijke klimaatadviesbureau van de Britse regering is er niet over te spreken. Dat tekende de voorbije jaren verzet aan tegen de bouw van de mijn. Dat de toestemming er toch gekomen is, valt niet in goede aarde. "Het gebruik van steenkool laten uitdoven is de duidelijkste vereiste om naar Net Zero te kunnen gaan", zegt voorzitter John Gummer. "Deze beslissing doet de wereldwijde uitstoot stijgen."

Met Net Zero verwijst Gummer naar de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de Britse regering. Die heeft wetten goedgekeurd om de uitstoot van alle broeikasgassen netto naar nul te brengen tegen 2050. Om klimaatneutraal te zijn, met andere woorden. Critici vragen zich af of het Verenigd Koninkrijk nog wel in staat zal zijn om dat te halen. De bouw van een koolmijn ondergraaft alle geloofwaardigheid, klinkt het.