Vrachtwagenbedrijf uit Beveren ziet groot tekort aan chauffeurs: "Meer dan 50 openstaande vacatures"

Van Moer is een van de grootste transportbedrijven in Vlaanderen. Maar ziet dat nog weinig mensen kiezen voor een job als vrachtwagenchauffeur. Door het tekort kan het bedrijf geen nieuwe klanten aannemen. "Dat probleem proberen we zelf op te lossen door opleidingen aan te bieden voor nieuwe chauffeur, maar we hopen dat ook de Vlaamse Overheid helpt om de job aantrekkelijker te maken", zegt Felien Van Oost van Van Moer.