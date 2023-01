Vrouw krijgt 36 maanden cel nadat ze knokploeg op ex-vriend in Zaventem afstuurt

De politie kwam de vrouw snel op het spoor. Zo bleek ze aanwezig te zijn in het bankkantoor toen het geld werd afgehaald en op haar gsm werd een filmpje teruggevonden dat een van de daders had gemaakt tijdens de feiten. De advocaat van de vrouw geeft toe dat haar cliënte een knokploeg had ingehuurd. “Ze heeft een relatie met het slachtoffer gehad, waarbij ze voor zowat alles had betaald”, zegt meester Julie Crowet. "Het gaat om duizenden euro's waarvan hij nog geen cent had terugbetaald. Maandenlang heeft ze op alle mogelijke manieren geprobeerd hem te contacteren om het over dat financieel aspect van hun relatie te hebben, maar hij heeft haar steeds genegeerd en ontweken. In haar emotie heeft ze deze feiten gepleegd, maar ze beseft dat ze te ver is gegaan.”