Schorsing wegens intimidatie, financieel wanbeheer en dure reis naar Dubai: griffier Waals Parlement zwaar onder vuur

Marcourt heeft gisteren wel gereageerd bij de RTBF. "Hij heeft toegegeven dat er misschien te weinig uitleg gevraagd is over die uitgaven", zegt Deborsu. "Maar hij zegt dat hij deel uitmaakt van het bestuur van het parlement en dat ook de 5 andere parlementsleden (2 mensen van MR, 2 van PS en 1 iemand van Ecolo) niet genoeg gereageerd hebben. Hij noemt het een collectief falen. Dat is natuurlijk makkelijk. Maar Marcourt is nu ook fin de carrière, hij is op een zijspoor beland. Hij verdient nog wel veel, net zoals de griffier 9.000 euro per maand, wat ook een probleem is voor sommigen. Maar Marcourt kan de PS niet in de problemen brengen, hij is 66 en bijna met pensioen."