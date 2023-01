Warmteplekken in Sint-Truiden zijn een succes: “Hier leer je echte vriendinnen kennen”

“Je ziet dat het leeft”, zegt Pascal Monette (Open VLD), voorzitter van het Zorgbedrijf en schepen van Eenzaamheid en Sociale Zaken in Sint-Truiden. “Er zijn mensen aan het knutselen en aan het praten, je kan koffiedrinken of zelfs lunchen. Wij geven soms ook taalcursussen en er is ook een verpleegkundige die mensen kan begeleiden en doorverwijzen als het nodig is. Alles kan hier, niets moet. Iedereen is welkom.”