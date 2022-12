"Wat er met ons gebeurt, heeft alles te maken met onze strijd tegen de georganiseerde misdaad", Van Quickenborne reageert na nieuwe dreiging

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft in een videoboodschap bevestigd dat hij en zijn gezin onder verhoogde beveiliging zijn geplaatst. "We stellen het goed en we zijn veilig. Wat er met ons gebeurt, heeft alles te maken met de strijd die ons land voert tegen de georganiseerde misdaad. Woensdag is na crisisoverleg beslist om de minister en zijn gezin onder verhoogde beveiliging te plaatsen na aanwijzingen van een nieuwe dreiging vanuit het drugsmilieu.