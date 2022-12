Website moet inwoners van Borgloon en Tongeren betrekken bij fusieplannen

"We willen een maximale wisselwerking tot stand brengen tussen de besturen en de bevolking, en daar zetten we met dit platform op in", vult burgemeester Patrick Dewael (Open Vld) van Tongeren aan. "We zijn benieuwd naar de mening van onze inwoners over de fusie en naar de bijhorende kansen en aandachtspunten die zij zien. Uiteraard focussen we niet alleen op online-participatie. Er zullen ook nieuwe fysieke momenten volgen, zoals themacafés, waar we in gesprek gaan met onze inwoners." Die themacafés zullen in de loop van februari en maart georganiseerd worden.