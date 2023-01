Wensbomen in Pelt bezorgen kinderen in armoede toch een cadeau voor kerst

"We hebben gekozen voor een standaardbedrag van 40 euro zodat we kwalitatief en nieuw speelgoed kunnen kopen voor de kinderen", verklaart Bart. "Mensen bieden vaak tweedehandsspeelgoed aan en dat is wel mooi, maar ik wil dat die kinderen een nieuw cadeau krijgen. Ik heb vroeger zelf in zo'n situatie gezeten waardoor ik eens niets kreeg voor Sinterklaas of kerst, dus ik wil dat het anders is voor deze kinderen." Maar hij doet dit zeker niet allemaal alleen, benadrukt hij. "Er staat een heel team achter mij."

"Het is ons doel om alle 250 kinderen op de lijst een cadeau te kunnen schenken", vult Schrooten aan. "En als we geld genoeg bijeen gesprokkeld hebben, kunnen we heel misschien ook hun oudere broers en zussen alsnog een cadeau geven. Maar dat moeten we afwachten."