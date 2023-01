Wilrijkse campus Universiteit Antwerpen krijgt nieuwe studentenkoten, restaurant en sporthal: werken starten volgende week

“Er zijn wel een beperkt aantal studentenkoten momenteel, maar die zijn aan vernieuwing toe. Daarnaast is er ook een groot capaciteitstekort in het studentenrestaurant en mist de campus eigenlijk een soort “hart”, een bruisend centrum waar studenten en medewerkers tussen de lessen door kunnen vertoeven. Deze site zal daar verandering in brengen”, zegt De Meyer. Door het nieuwe restaurant zullen er 400 extra studenten kunnen aanschuiven aan tafel. De sporthal is daarnaast goed nieuws voor buurtbewoners, want die zal ook opengesteld worden voor buitenstaanders.